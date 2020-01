Spet na dnu Zahoda: Los Angeles s podajo Kopitarja 'padel' doma

Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL doživeli nov poraz. Tokrat so na domačem ledu izgubili proti Columbus Blue Jacketsom. Slovenski zvezdnik Anže Kopitarje igral dobrih 16 minut in podal pri prvem zadetku Kalifornijcev. Ti so povedli v deveti minuti prek Alexa Iafalla, drugi gol za Kralje iz Los Angelesa pa je dosegel Sean Walkerv 52. minuti. Pri Columbusu so bili uspešni Nathan Gerbe, Scott Harrington, Kevin Stenlundin Gustav Nyquist.

Na preostalih tekmah so Toronto Maple Leafsi na prvem od dveh kanadskih dvobojev izgubil proti Edmonton Oilersom (4:6), Montreal Canadiensi pa na drugem z Winnipeg Jetsi, bilo je 2:3, medtem ko so New York Islandersi z 1:0 odpravili ekipo Colorado Avalanche.

Več sledi!

Izidi rednega dela sezone lige NHL:

Los Angeles Kings ‒ Columbus Blue Jackets 2:4

(Anže Kopitar 1 podaja v 16:34 igre za Los Angeles.)

Montreal Canadiens ‒ Winnipeg Jets 2:3

New York Islanders ‒ Colorado Avalanche 1:0

Toronto Maple Leafs ‒ Edmonton Oilers 4:6