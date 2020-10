Okrepitev iz NHL: Drozg vsaj začasno pri Olimpiji

"Situacija je res posebna. Že od marca nisem imel tekem, ne treniram tako kot sicer. Še vedno tudi ni znano, kdaj se bom lahko vrnil nazaj v Ameriko. Zame je bilo nujno, da čim prej začnem trenirati in po možnosti igrati tekme pri nadomestnem klubu. Kar dolgo časa sem čakal na odločitev in zdaj je jasno, da se bom pridružil HK SŽ Olimpiji," je dejal Drozg.

Ker še vedno ni jasno, kdaj točno se bo začela nova sezona v severnoameriški ligi NHL, so se pri moštvu Pittsburgh Penguins odločili, da Drozgu poiščejo klub, kjer bo lahko ohranjal svojo formo pred pričetkom tekmovanj, so v sporočilu za javnost zapisali pri Olimpiji in dodali, da se Drozg pridruži njihovi ekipi. Pittsburgh ima sicer možnost, da igralca vpokliče nazaj v svoje moštvo.

"Seveda je zame lažje, ker ostajam v Sloveniji, dokler me ne pokličejo nazaj v Ameriko. Ko se to zgodi, imam prosto pot, da odidem nazaj v Pittsburgh in nadaljujem sezono tam. Pričakujem dober začetek pri Olimpiji. Mislim, da je to povsem drugačen hokej, kot sem ga bil vajen. Nekaj časa bom zagotovo potreboval, da se navadim na drug sistem. Upam, da bomo dobili čim več tekem in dosegli čim boljše rezultate. Pričakujem dober začetek in nadaljevanje sezone," je še povedal Drozg.

Predsednik Olimpije Miha Butara pa je poudaril, da je zadovoljen z dogovorom. "Verjamem, da bo Jan veliko doprinesel naši ekipi - tako v smislu konkurenčnosti kot tudi v tekmovalnosti. Dogovor med kluboma je podpisan do 1. junija 2021 s tem, da lahko Pittsburgh Penguins Jana vpokličejo nazaj v NHL tudi v času trajanja pogodbe. Prepričan sem, da so tovrstne povezave našega kluba z velikimi tujimi klubi lepa popotnica in na tem bomo gradili v prihodnje."