NHL: Treningi od 10. julija, pri hokejistih odkrili 26 primerov okužbe

V ligi NHL so se ekipe 8. junija vrnile h treningom v manjših skupinah, v tem času so opravili 1450 testov na okužbo z novim koronavirusom ter zabeležili 26 pozitivnih primerov na okužbo s sars-cov-2, so objavili na spletni strani lige NHL, v prvi fazi 15, v drugi fazi pa 11. Za vse je bila odrejena osamitev.

Trening kampi se bodo v celoti odprli 10. julija za 24 moštev lige NHL, ki se bodo v skrajšani sezoni na tekmah pred praznimi tribunami pomerile za naslov prvaka. NHL načrtuje nadaljevanje sezone v dveh zaščitenih "mehurčkih", 12 ekip iz vzhodne konference in 12 ekip iz zahodne konference. Datum nadaljevanja sezone še ni določen, prav tako še ni znano, kje bodo moštva igrala. Las Vegas, Edmonton, Toronto, Los Angeles in Chicago so so še ostali kandidati za mesta gostiteljic tega turnirja, pred kratkim je ponudbo umaknil Vancouver.

Ekipa Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja je kot predzadnja ekipa zahodne konference ostala brez možnosti za nadaljevanje sezone.