NHL: veliki preobrat Caroline

Carolina Hurricanes so zrežirali preobrat in se po podaljšku veselili zmage s 4:3 nad Tampo.

Orkani so tako v sezono vstopili s tremi zaporednimi zmagami, kar jim je uspelo šele drugič v klubski zgodovini. Tokrat so za uspešen vstop v sezono premagali moštvo Tampa Bay Lightning. "Ugotavljam, da smo zelo odporna ekipa. Moramo se sicer naučiti, da se ne spravljamo ves čas v položaje, od koder se moramo nato reševati. V uvodnih dveh tretjinah smo igrali res slabo. V zadnji smo nato morali loviti rezultat. A to je dobro vsaj za našo samozavest in moramo tudi nadaljevati po tej poti," je po zmagi dejal junak tekme Jaccob Slavin. Po enkrat so se med strelce za gostitelje vpisali Dougie Hamilton, Brett Pescein Erik Haula, vratarPetr Mrazek je moral posredovati le desetkrat. Z izidom 4:3 za gostitelje se je končala tudi tekma Detroit Red Wings – Dallas Stars, le da so rdeča krila do zmage prišla že po rednem delu. Tako odločilni zadetek za zmago kot tudi preostale tri za gostitelje je dosegel Anthony Mantha, ki nadaljuje izjemne predstave s konca lanske sezone. Manthi je prvič v karieri na eni tekmi uspel poker golov, zadnjega je dosegel 53,3 sekunde pred koncem tekme, s katerim je popeljal Detroit do zmage na uvodni domači tekmi sezone. Na svoji prvi tekmi je Detroit premagal Nashville. "Premagali smo dve od najboljših ekip v ligi. Obe sta v 'top 10'. V novo sezono sem vstopil precej bolj samozavestno kot lani. Letos se enostavno vsakič znajdem na pravem mestu," je dejal Mantha.

Na tretji tekmi večera so New York Islanders s 4:1 premagali Winnipeg Jets. Spet se je izkazal vratar Thomas Greiss, ki je zbral 35 obramb. Gole so zadeliJosh Bailey, Brock Nelson inAnders Lee, ki je zadel dvakrat.



Izidi:

Carolina Hurricanes- Tampa Bay Lightning 4:3 (podaljšek)

Detroit Red Wings- Dallas Stars 4:3

New York Islanders - Winnipeg Jets 4:1