Hart pomagal Flyersom do zmage proti Penguinsom

Razpoloženi Hart je gostujoče moštvo vseskozi ohranjal v pripravljenosti. Pittsburgh je sicer povedel v drugi tretjini, ko je v 6. minuti zadel Sidney Crosby, a Philadelphia je nato izničila prednost v 2. minuti zadnje tretjine, ko je zadel Jakub Voraček. Vratar Philadelphie je nato še posebej blestel v podaljšku, ko je ustavil pet strelov domače ekipe. "Hart je dosegel nekaj izjemnih obramb," je dejal trener Philadelphie Alain Vigneault. "V podaljšku smo bili slabša ekipa, oni so imeli boljše priložnosti, a Hart nas je pripeljal v položaj za kazenske strele."

Philadelphia je zdaj pri 20 zmagah, 17 porazih in šestih podaljških na šestem mestu v skupini MassMutual East. Za četrtim mestom, ki še vodi v končnico, zaostaja za šest točk. Trenutno je na tem mestu s 23 zmagami v tej sezoni Boston, za katerega so v pretekli noči blesteli Brad Marchand, nova pridobitev Taylor Hall in Rask.