Islandersi dobili mestni derbi, Calgaryju zmaga proti Edmontonu

V noči s četrtka na petek so odigrali deset obračunov. Tampa Bay Lightning je ugnala Dallas Starse s 3:0, Boston Bruinsi so bili s 5:2 boljši od Buffalo Sabresov, New Jersey Devilsi so prišli do zmage proti ekipi Philadelphia Flyers s 5:3, New York Rangersi pa so na mestnem derbiju morali priznati premoč New York Islandersom (0:4).

V hokejski ligi NHL je oddanih že devet vstopnic za letošnjo končnico. Mesta v njej imajo zagotovljene ekipe Caroline, Vegasa, Floride, Tampe, Toronta, Washingtona, Pittsburgha, Kolorada in Minnesote.

Hokejisti Washington Capitalsov so po podaljšku izgubili proti Pittsburgh Penguinsom s 4:5. Pingvini iz Pittsburgha bodo petnajstič po vrsti zaigrali v končnici. Kljub porazu so si jo zagotovili tudi hokejisti Washingtona. Washington in Pittsburgh si delita prvo mesto v skupini East. Obe ekipi imata po 69 točk.

Zmago je Pittsburghu zagotovil Jake Guentzel, ki je bil uspešen v tretji minuti podaljška. Tako Washington kot Pittsburgh sta igrala brez največjih ruskih zvezdnikov. Ruski napadalec Jevgenij Malkin je izpustil že 22. tekmo po vrsti v dresu Pittsburgha, medtem ko Aleksej Ovečkin za Washington ni zaigral na tretji tekmi v nizu.

Carolina Hurricanesi so vpisali domačo zmago proti Detroit Red Wingsom s 3:1, Toronto Maple Leafsi so dobili kanadski derbi proti Vancouver Canucksom s 4:1 Minnesota Wild je izgubila po podaljšku proti St. Louis Bluesom s 4:5, Chicago Blackhawksi pa so izgubili po podaljšku proti zasedbi Florida Panthers s 3:4.

Kanadski derbi Edmonton Oilers – Calgary Flames je dobil gostujoči Calgary s 3:1. Calgary je povsem onemogočil napad Edmontona. Connor McDavid, ki je najboljši strelec lige s 84 točkami (28 golov, 56 asistenc), je vpisal ničlo, potem ko je na zadnjih petih tekmah zabeležil kar petnajst točk, s tem ko je dosegel pet zadetkov in 10 podaj. Za Calgary se je izkazal Elias Lindholm z dvema zadetkoma. Matthew Tkachuk je imel dve podaji, Jacob Markström pa je zbral 30 obramb.

Brez teoretičnih možnosti za uvrstitev v letošnjo končnico pa so ostale ekipe Philadelphie, Detroita, Columbusa, New Jerseyja, Anaheima in Buffala. Zelo slabo kaže tudi ekipi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki zaseda predzadnje mesto v razvrstitvi skupine West.