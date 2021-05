Calgary po zmagi na kanadskem derbiju ohranil možnosti za končnico

Calgary ima štiri tekme do konca rednega dela sezone osem točk zaostanka za Montreal Canadiensi za zadnje od štirih mest skupine Scotia North. "Če bi izgubili, bi šli predčasno domov, tako da je bila zmaga nujna. Sami sebe smo postavili v nezavidljiv položaj, če sem povsem pošten. Zdaj moramo le zmagovati in moliti,"je dejal napadalec Calgaryja Matthew Tkachuk in dodal, da bo s soigralci navijal tudi za Edmonton.

Tkachuk in Johnny Gaudreau sta ob zmagi s 6:1 vsak dosegla po gol in dve podaji, vratar Jacob Markstrom pa je zbral 19 obramb. Gole so za Flamese dosegli še Mikael Backlund, Michael Stone, Dillon Dube in Mark Giordano, za Ottawo je bil uspešen Josh Norris.

V ameriškem vetrovnem mestu pa se je na dvoboju ekip, ki sta že pred časom ostali brez nadaljevanja sezone, najbolj izkazal Alex DeBrincat, ki je dosegel svoj 30. in 31. gol v sezoni in Chicagu pomagal do zmage proti Dallasu. DeBrincat je na zadnjih šestih tekmah dosegel osem golov in dve podaji.

V Chicagu so bili prvič po 14 mesecih na tribunah znova gledalci, tekmo si je lahko ogledalo 3820 navijačev. Brandon Hagelje k zmagi dodal gol in podajo, MacKenzie Entwistle je tudi dodal gol, vratar Kevin Lankinen pa je zaustavil 37 strelov. Pri gostih sta se med strelce vpisala Denis Gurijanovin Mark Pysyk, vratar Anton Hudobinpa je zbral 21 obramb.

Hokejisti Los Angeles Kingsov, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar in so prav tako ostali brez končnice, bodo v noči na torek gostili St. Louis Bluese.