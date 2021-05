Raffl odločil tekmo tri sekunde pred koncem

Hokejisti Washington Capitalsov so ob pravem času za končnico "nazaj dobili" razpoloženega Aleksa Ovečkina, ki je pred tem izpustil sedem od zadnjih osmih tekem, ter premagali Boston Bruinse z 2:1.

Odločilni gol za zmago je dosegel 32-letni avstrijski reprezentant Michael Raffl tri sekunde pred koncem tekme, enkrat pa je bil uspešen še Carl Hagelin. VratarVitek Vaneček je zaustavil 24 strelov. Za Raffla je bil to prvi gol v dresu Washingtona, saj ga je moštvo Philadelphie sredi aprila prodalo v Washington za peti izbor na naboru. Za Boston je gol dosegel Curtis Lazar.

A glede na to, da ima končnico proti Washingtonu zagotovljeno, je Boston tokrat odpočil kar 15 hokejistov prve ekipe in uporabil sedem igralcev, ki so to sezono odigrali deset ali manj tekem v ligi NHL. Ekipi se bosta namreč v prvem krogu končnice lige NHL prvič (v boju na štiri zmage) pomerili že v soboto.