Montreal in Tampa v boj za hokejski 'sveti gral'

V finalu, ki se bo začel v torek ob 2. uri po slovenskem času, bo Tampa Bay Lightning lanskemu naslovu skušala dodati novega in s tem potrditi, da ji v ligi NHL trenutno ni para. S tem bi postala deveta ekipa, ki bi naslov osvojila v dveh zaporednih sezonah. V zadnjih desetih letih je to uspelo samo Pittsburgh Penguinsom (2016, 2017). Na drugi strani pa bo ekipa Montreal Canadiens napadala svoj 24. naslov, odkar se je leta 1917 pridružila ligi NHL.

Tampa Bay je na poti do finala s 4:2 v zmagah najprej izločila Florido Pantherse, potem s 4:1 Carolino Hurricanse, v polfinalu pa je bila na odločilni sedmi tekmi z 1:0 boljša od New York Islandersov (4:3 v zmagah). Tampa je bila po rednem delu sezone tretja v centralni skupini (75 točk).

"To bo hud izziv za nas. Ampak finale mora biti težak. Mi bomo v prvo tekmo vstopili pripravljeni," je pred začetkom finalne serije odločen trener Kanadčanov Dominique Ducharme, ki je opravil izjemno delo, potem ko je februarja letos nasledil odpuščenega Clauda Juliena. Montreal ni bil favorit za finale, proti Torontu v prvem krogu se je po peti tekmi že skoraj poslovil, izgubljal je z 1:3 v zmagah, peto tekmo pa dobil šele po podaljšku. Od takrat pa imajo Canadiensi razmerje zmag in porazov 11:2.

"Za nas predstavljajo oviro. Smo odločeno moštvo, ki se bo pomerilo še z eno ekipo, s katero še ni igralo. Ampak, ko jih gledamo po televiziji, se jasno vidi, za kako dobro ekipo, ki jo vodi vratar Carey Price, gre. To bo zabavna serija," pa pred finalom razmišlja trener Tampe Jon Cooper, ki v vratih stavi na Rusa Andreja Vasiljevskega, ki je prvi kandidat za najboljšega vratarja lige (MVP). Triintridesetletni Kanadčan Price že celo kariero v NHL igra za Montreal, v svojem prvem finalu bo prvič poskušal osvojiti Stanleyjev pokal. "Izkoristiti moraš priložnosti, ko se ti te ponudijo," pravi član zlatega olimpijskega moštva iz leta 2014.

Montreal in Tampa to sezono še nista igrala med seboj, saj so zaradi covida-19 spremenili način igranja, tako da so ekipe v rednem delu igrale zgolj z ekipami iz svojih skupin. Moštvi se bosta sicer v končnici srečali četrtič, doslej sta obe slavili po dvakrat, nazadnje je v drugem krogu vzhodne konference leta 2015 po šestih tekmah slavila Tampa.

V finalni seriji tako kot v celotni končnici igrajo na štiri zmage, prednost domačega igrišča na morebitni sedmi tekmi pa bo imela Tampa.