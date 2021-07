Tampa po zmagi v Montrealu le še korak oddaljena od naslova prvaka

V vsaki tretjini so padli trije zadetki, izid vseh tretjin je bil 2:1 za Tampo, ki je po manj kot štirih minutah tekme že vodila z 2:0. Za Montreal, ki se mu vse bolj izmika prvi naslov po letu 1993, so zadeli Phillip Danault, Nick Suzuki in Corey Perry, za Tampo za poleg Tylerja Johnsona še Jan Rutta, Victor Hedman ob igri z igralcem več, Nikita Kučerov in Blake Coleman. Kučerov in Hedman sta poleg gola prispevala še podajo. V strelih je bilo 35:30 za Canadiense.

"Zelo sem vesel zmage. Mogoče sem še celo bolj vesel za Tylerja Johnsona," je po koncu dejal trener Tampe Jon Cooper. Johnson je oba gola dosegel ob strelu z "bekendom", enega v drugi in enega v tretji tretjini.

"Vem, kako zabavno je bilo lani in to bi rad ponovil," je dejal Johnson. Lani je Tampa v finalu po šestih tekmah za drugi naslov v zgodovini kluba premagala Dallas Starse.

Ekipe, ki so v finalu povedle s 3:0 v zmagah, so v 26 od zadnjih 27 primerov na koncu tudi osvojile naslov. Veliki preobrat je leta 1942 uspel le Toronto Maple Leafsom, ki so proti Detroit Red Wingsom izgubili prve tri obračune, a na koncu dobili serijo s 4:3. Velika razlika med kluboma je tudi v učinkovitosti v napadu, razmerje doseženih golov v seriji je 14:5 za Tampo. "Zagotovo lahko igram bolje. Za zdaj nisem igral dovolj učinkovito," je prepričan vratar Montreala Carey Price. Na drugi strani je na tretji tekmi vratar Tampe Andrej Vasiljevski zbral 32 obramb pred 3500 gledalci.

Hokejisti Tampe Bay bi lahko po devetih mesecih znova dvignili Stanleyjev pokal, s čimer bi postali šele druga ekipa v zadnjih 22 letih, ki bi Stanleyjev pokal dvignila dve zaporedni sezoni. Četrta, mogoče že odločilna tekma bo v noči na torek po slovenskem času.