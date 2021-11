Toronto z novo zmago skočil na drugo mesto razpredelnice vzhodne konference

Panterji so vodili že s 4:1, na koncu pa trepetali za zmago, preden jim jo je zagotovil Eetu Luostarinen po minuti in 55 sekundah podaljška. Ruski zvezdnik Aleks Ovečkin je zabil svoj 740. gol v NHL, a s soigralci iz ameriške prestolnice ni mogel preprečiti, da ne bi tekmeci prišli do desete tekme v nizu, ko so osvojili vsaj točko. Ovečkin je zadel desetič v sezoni, imel je še dve podaji in le še za en gol zaostaja za Brettom Hullom na večni lestvici strelcev NHL.

Moštvo Toronto Maple Leafs je igralce Tampa Bay Lightning, branilce naslova prvaka, doma ugnalo po dodatnem delu igre z 2:1 in je s 13 točkami na drugem mestu atlantske skupine za Florido, tretja je sedaj s točko zaostanka Tampa. Do četrte zmage v nizu jo je popeljal William Nylander po dveh minutah in 43 sekundah podaljška.