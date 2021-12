Toronto melje vse pred seboj: osem zadetkov v mreži Colorada

Hokejisti Toronta nadaljujejo serijo zmag v severnoameriški poklicni hokejski ligi. Na svoji 24. tekmi sezone so sedemnajstič zmagali že v rednem delu in so s 35 točkami najboljša ekipa lige, imajo dve točki več od Floride in Washingtona. Colorado so premagali s kar 8:3, kar je bila njihova peta zmaga zapovrstjo.

Za to serijo ima veliko zaslug Auston Matthews, na četrti zaporedni tekmi se je namreč vpisal med strelce, četrtič v karieri je na eni tekmi dosegel tri gole. "Premagali smo dobro ekipo. Po zaslugi vseh, posebno pa vratarja, ki je spet branil neverjetno," je Matthews več zaslug za novo zmago pripisal vratarju Jacku Campbellu, ki je ubranil 28 strelov, kot pa sebi. Toronto je na zadnjih 17 tekmah le dvakrat izgubil. V sredinem večeru so bili strelci na tekmah zelo razpoloženi, 11 golov je padlo tudi v Anaheimu, kjer so domači s 6:5 premagali Vegas, nihče pa se med strelce ni vpisal večkrat. Domači so si zmago zagotovili v drugi tretjini, ki so jo po prvi brez golov dobili s 4:2. Gostje so se nato trikrat približali na gol zaostanka, izenačiti pa jim ni uspelo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ottawa je že šestič v nizu izgubila, tokrat na domačem ledu proti Vancouvru, ki je zmagal s 6:2. Tudi v olimpijskem mestu tokrat nihče ni dosegel več kot enega gola, s štirimi asistencami se je najbolj izkazal Quinn Hughes. Še slabšo serijo kot Ottawa ima Philadelphia, ki je izgubila sedmič zapovrstjo. Premoč je morala priznati New Yorku, ki je zabeležil šesto zaporedno zmago na domačem ledu, četrto zaporedno nasploh in peto zaporedno nad tekmeci metropolitanske skupine. Zmagal je s 4:1, že 16. gol sezone je dosegel Chris Kreider, trenutno tretji strelec lige. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Connor McDavid je k zmagi Edmontona proti Pittsburghu s 5:2 prispeval gol in tri podaje, dva gola Ryana Donata v Detroitu je bilo dovolj, da si je Seattle zagotovil točko, po kazenskih strelih pa je nato izgubil. Liga NHL, izidi:

New York Rangers - Philadelphia Flyers 4:1

Toronto Maple Leafs - Colorado Avalanche 8:3

Ottawa Senators - Vancouver Canucks 2:6

Detroit Red Wings - Seattle Kraken 4:3 (po kazenskih strelih)

Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 6:5

Edmonton Oilers - Pittsburgh Penguins 5:2 icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke