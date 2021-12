Anaheim slavil po podaljšku, v gosteh uspešen tudi Nashville

Hokejisti Annaheim Ducks so v zanimivem obračunu v najmočnejši hokejski ligi na svetu premagali moštvo St. Louis Blues, na gostujočem ledu je v noči na ponedeljek slavil tudi Nashville, ki je z 1:0 ugnal New York Rangers. Na preostalih treh tekmah pa so bila uspešnejša domača moštva: Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights in Vancouver Canucks.

Liga NHL, izidi:

St. Louis Blues - Anaheim Ducks 2:3 (po podaljšku)

New York Rangers - Nashville Predators 0:1

Colorado Avalanche - Florida Panthers 3:2

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 6:4

Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes 2:1