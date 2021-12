Igralcev NHL ne bo na zimskih OI 2022 v Pekingu

Od danes je jasno, da hokejistov lige NHL ne bo na zimskih olimpijskih igrah februarja 2022 v Pekingu – to je zaključek dogovora med vodstvom lige in sindikatom igralcev. Nov izbruh okužb s koronavirusom povzroča veliko težav tudi ligi NHL, več kot 50 tekem je že bilo prestavljenih.

S sporočilom za javnost se je oglasilo vodstvo lige. "NHL spoštuje in občuduje željo igralcev lige NHL, da zastopajo svoje države in sodelujejo na turnirju 'najboljši na najboljših'. V skladu s tem smo s to odločitvijo čakali čim dlje, medtem ko smo preučevali vse razpoložljive možnosti, da bi svojim igralcem omogočili sodelovanje na zimskih olimpijskih igrah 2022," je med drugim dejal komisar lige NHL Gary Bettman. "Na žalost glede na motnje v urniku rednega dela lige NHL, ki so jih povzročili nedavni dogodki, povezani s koronavirusom, udeležba na olimpijskih igrah ni več izvedljiva. Naš fokus in cilj sta bila in morata ostati, da odgovorno in varno zaključimo celotno redno sezono lige NHL in odigramo končnico Stanleyjevega pokala."