Kane dosegel drugi hat-trick sezone in naftarje popeljal do 30. zmage

Kanadska franšiza v severnoameriškem hokejskem prvenstvu Edmonton Oilers je vpisala 30. zmago v sezoni lige NHL. Naftarji so s 5:3 premagali Anaheim Ducks. Izkazal se je Evander Kane, ki je dosegel svoj drugi "hat trick" v tej sezoni in osmega v karieri.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Evander Kane je dosegel dva zadetka v drugi tretjini, tretji zadek pa je zabil v nebranjen gol minuto in deset sekund pred koncem tretje tretjine. To je bilo prvič v 36 tekmah kariere proti racmanom, da je Kane dosegel več kot en gol. Oilers so v zadnjih 12 minutah zadeli trikrat in nadoknadili zaostanek 2:3. Vratar Anaheima Lukaš Dostal je vstopil v zadnjo tretjino, potem ko je John Gibson utrpel poškodbo spodnjega dela telesa. Kapetan Edmontona Connor McDavid je s tremi podajami podaljšal svoj niz točk na pet tekem. Edmonton je sicer v torek zvečer v Las Vegasu prekinil niz 16 zmag.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Ponoči so bile v ligi NHL odigrane tri tekme. Hokejisti Minnesota Wild so s 3:2 ugnali Pittsburgh Penguins. Marc-Andre Fleury je zbral 32 obramb, Kiril Kaprizov pa je dosegel odločilni gol sredi tretje tretjine ter preprečil podaljšek, potem ko je Sidney Crosby zadel za 2:2. Fleury, ki je osvojil svojo 553. zmago v karieri, je bil počaščen na slovesnosti pred tekmo skoraj mesec dni po tem, ko je prehitel Patricka Roya (551) in se zavihtel na drugo mesto v zgodovini NHL. Zaostaja le za Martinom Brodeurjem, ki ima 691 zmag.

Marc-Andre Fleury FOTO: AP icon-expand

Fleury je sicer s Pittsburghom osvojil tri Stanleyjeve pokale. Vratar je prejel srebrno vgravirano palico, ki označuje njegovih 1000 odigranih tekem, 5000 dolarjev donacije dobrodelni organizaciji po Fleuryjevem izboru in spominsko masko za vsako od štirih ekip, za katere je igral. New York Rangers, ki so vodilni v razvrstitvi vzhodne konference, so se morali potruditi proti najslabši ekipi lige NHL Chicago Blackhawks. Ti so izsilili podaljšek, v katerem so bili Rangers boljši s 4:3. To je bila četrta zmaga po vrsti za NY Rangers, Chicago pa je doživel šesti poraz zapovrstjo. Mika Zibanejad je postavil rekord franšize s svojim osmim golom v karieri po podaljšku. Izidi:

Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 3:2 Chicago Blackhawks - New York Rangers 3:4 (podaljšek) Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 3:5