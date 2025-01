Zlati vitezi ostajajo najboljši v ligi

Hokejisti Vegas Golden Knights, vodilna zasedba lige NHL, so v gosteh s 4:2 premagali San Jose Sharks. Slavila je tudi trenutno druga ekipa lige in zahodne konference Winnipeg Jets, slednji so doma s 5:2 ugnali Nasvhille Predators.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mark Stone je pri tretji zaporedni zmagi zlatih vitezov in deveti na zadnjih desetih tekmah vpisal gol in podajo. Za Vegas so zadeli še Zach Whitecloud, Victor Olofsson in Tomaš Hertl. Za morske pse, ki so pred tem zmagali dvakrat zapovrstjo, je gol in podajo dosegel William Eklund. Natančen je bil še Timothy Liljegren, Aleksandar Georgijev pa je zbral 38 obramb. Vegas ima na vrhu zahodne konference lige 59 točk, točko več od Winnipega. Tretja je Minnesota Wild (56), četrti Edmonton Oilers (53). S po 51 točkami sledijo Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja, Dallas Stars in Colorado Avalanche. Vratar Connor Hellebuyck je pri zmagi Winnipega zbral 26 obramb, sam pa prišel do 300. zmage v karieri. Ta mejnik mu je uspel najhitreje v zgodovine lige med vratarji, rojenimi v ZDA, sicer pa kot tretjemu najhitrejšemu v ligi na sploh.

Jets so s tem prekinili tudi niz treh porazov, tokrat so zadeli Morgan Barron, Josh Morrisey, Kyle Connor in Gabriel Vilardi. Mark Scheifele je vpisal dve podaji. Nashville je po drugi strani pred tem dvakrat zmagal, a sta bila danes gola Romana Josija in Filipa Forsberga premalo. Uspešna je bila tudi tretja ekipa zahoda Minnesota, ki je doma s 6:4 strla St. Louis Blues za četrto zaporedno zmago, sicer šesto na zadnjih sedmih tekmah. Jake Middleton je po poškodbi, zaradi katere je izpustil 11 tekem, zabeležil gol in podajo. Enak podvig je uspel Marcusu Johanssonu. St. Louis so izgubili drugič zaporedoma, po dve podaji sta prispevala Dylan Holloway in Justin Faulk.

Connor McDavid FOTO: AP icon-expand

Naftarji iz Edmontona so v Bostonu premagali kosmatince s 4:0 in slavili četrtič v nizu. Dva gola je dosegel Adam Henrique, po enega pa Connor McDavid in Viktor Arvidsson, Stuart Skinner je zbral 26 obramb. Jeremy Swayman kljub 35 obrambam ni mogel preprečiti petega zaporednega poraza Bostona. Sinoči je bila na delu tudi druga zasedba vzhodne konference. Toronto Maple Leafs so v gosteh s 3:2 premagali Philadelphia Flyers in se veselili pete zmage v nizu. Auston Matthews in John Tavares sta dosegla po gol in podajo za Toronto, Joseph Woll je vpisal 30 obramb. Pri Philadelphii je oba gola dosegel Travis Konecny.

Na vrhu vzhoda imata ekipi Washington Capitals in Toronto Maple Leafs po 56 točk, New Jersey Devils imajo na tretjem mestu tri točke manj. Četrta je Carolina (50), a so Hurricanes z 2:3 ponoči izgubili proti Tampa Bay Lightning. Dvoboj je 52 sekund pred koncem odločil Brayden Point.

Nikita Kučerov FOTO: AP icon-expand

Na preostalih tekmah so Dallas Stars po podaljšku s 5:4 ugnali New York Rangers za peto zaporedno zmago, Detroit Red Wings so za peto zmago v nizu prav tako po podaljšku strli Ottawa Senators s 3:2, z enakim izidom pa so po podaljšku slavili tudi Calgary Flames nad Anaheim Ducks. Columbus Blue Jackets so po kazenskih strelih premagali Pittsburgh Penguins s 4:3. Izidi:

Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes 3:2 Boston Bruins – Edmonton Oilers 0:4 Detroit Red Wings – Ottawa Senators 3:2 (podaljšek) New York Rangers – Dallas Stars 4:5 (podaljšek) Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets 3:4 (kazenski streli) Philadelphia Flyers – Toronto Maple Leafs 2:3 Minnesota Wild – St. Louis Blues 6:4 Winnipeg Jets – Nashville Predators 5:2 Anaheim Ducks – Calgary Flames 2:3 (podaljšek) San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 2:4