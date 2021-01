Kopitar s Kralji vstopa v še eno neobičajno sezono lige NHL

Največji novosti čez lužo bosta skrajšana sezona in manjše število tekem, namesto običajnih 82 le 56, ter tudi drugačna sestava skupin. Namesto dosedanjih divizij v zahodni in vzhodni konferenci bodo, zaradi posebnih razmer v pandemičnem času, v prihajajoči sezoni drugačne, predvsem je zanimivo, da so v eno skupino postavili vsa kanadska moštva.

"Zavedamo se vseh izzivov. Podobno kot ob nadaljevanju prejšnje sezone bosta še vedno na prvem mestu zdravje in varnost vseh udeležencev in družbe, v kateri živimo in igramo hokej," je pred začetkom sezone dejal komisar lige Gary Bettman. Priprave moštev so se odprle 3. januarja, tiste ekipe, ki so v prejšnji sezoni ostale brez končnice in bile nekatere brez tekem že od marca, so bile lahko skupaj že 31. decembra.

V finalu so bili hokejisti moštva Tampa Bay Lightning boljši od ekipe Dallas Stars in so osvojili Stanleyjev pokal, konec sezone pa je bil šele 28. septembra. Brez končnice so ostali hokejisti Los Angelesa. "Res smo se kar prijetno načakali. Glede na to, v kakšnih časih trenutno živimo, mislim, da to niti ni bilo tako narobe. Upam, da se bo vse uredilo," je že pred časom za svojo spletno stran dejal edini slovenski hokejist v ligi in kapetan Kingsov Anže Kopitar.

Moštvo Kraljev je kar precej spremenjeno, ostajajo sicer igralci, ki so ob Kopitarju jedro moštva, to so Quick, Carter, Dougthy in Brown, če jih naštejemo nekaj, veliko pa je novincev in mladih igralcev. Pri Los Angelesu upajo, da bodo sezono izpeljali bolje kot prejšnjo in se uvrstili v končnico, trener ostaja Todd McLellan. Med favorite za končni uspeh sicer strokovnjaki onstran Atlantika štejejo predvsem ekipo Colorado Avalanche, visoko pa kotirajo tudi moštva Tampa Bay Lightning, Philadelphia Flyers in Vegas Golden Knights.