Washington zmagal brez okuženega Ovečkina, Dallas napolnil mrežo Nashvilla

Jakub Vrana je za ekipo iz ameriške prestolnice dosegel gol in podajo, v četrti izmenjavi je edini kazenski strel po koncu tekme zadel John Carlson in odločil dvoboj, na katerem je rezervni vratar Washingtona Vitek Vaneček zbral 24 obramb.

Washington Capitalsi so po kazenskih strelih ugnali Buffalo Sabrese s 4:3 na prvi tekmi brez svojega ruskega zvezdnika Aleksandra Ovečkina . Ta bo manjkal vsaj na naslednjih štirih tekmah zaradi okužbe z novim koronavirusom, tako kot še njegovi soigralci Jevgenij Kuznjecov, Dmitrij Orlov in vratar Ilija Samsonov , v začetku zadnje tretjine pa se je tokrat poškodoval napadalec Tom Wilson .

Vratar Dallasa Anton Hudobin je v vratih Zvezd ostal nepremagan (34 obramb), Dallas je pet zadetkov v drugi tretjini zadel v razmaku 13 minut in 56 sekund, tri z igralcem več na ledu, skupaj pa pet golov ob številčni prednostni na ledu. Po dva gola sta dosegla Joe Pavelski in Aleksander Radulov .

Kazenski streli so odločili tudi zmagovalca dvoboja med Pittsburgh Penguinsi in New York Rangersi, ki se je končal s 4:3 za Pingvine. Ti so dobili še tretji dvoboj v nizu po kazenskih strelih ali podaljšku. Pingvini so zaostajali s 3:1, a so izenačili v zadnji tretjini, s kazenskim strelom je odločil branilec Kris Letang. Podaljšek je bil potreben tudi na tekmi med moštvoma Anaheim Ducks in Colorado Avalanche, zmagali so slednji z golom Gabriela Landeskoga po minuti in 38 sekundah dodanega dela.

Na peti tekmi nove sezone je slavila ekipa Chicago Blackhawks, ki je Detroit Red Wings odpravila s 4:1. Kevin Lankinen je za svojo prvo zmago v najmočnejši hokejski ligi na svetu zaustavil 30 strelov, Patrick Kane je z golom in podajo prišel do dveh točk.

Hokejisti Arizone Coyotes so s 6:2 ugnali Vegas Golden Knights in vodilnemu moštvu lige prizadejali prvi poraz v sezoni. Toronto Maple Leafs so s 4:2 ugnali Edmonton Oilers, Minnesota Wild pa San Jose Sharks s 4:1. Minnesota je za Montrealom in Vegasom na tretjem mestu lestvice celotne lige.