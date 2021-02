Tampa do pete zaporedne zmage, uspešna tudi Toronto in Edmonton

Tampa je na gostovanju v Nashvillu povedla v deseti minuti, ko je bil natančen Anthony Cirelli. Isti igralec je vodstvo povišal na začetku 34. minute, ko so imele strele na ledu hokejista več. V zadnji tretjini je na 1:2 znižal Dante Fabbro, gosti pa so nato dvakrat zadeli še v prazno mrežo prek Blaka Colemana in Stevena Stamkosa. Na desetih tekmah so zabeležili osem zmag. Le enkrat v zgodovini so branilci naslova sezono začeli bolje, in sicer so bili to Pittsburgh Penguinsi v sezoni 2009/10, ko so na desetih tekmah vknjižili devet zmag.

Javorovi listi še naprej ostajajo najboljše moštvo lige. Na vrhu povsem kanadske severne divizije ima Toronto že 21 točk (na 13 odigranih tekmah so zbrali deset zmag in tri poraze). Za deseto zmago so gole dosegli Morgan Rielly, Auston Matthewsin Alexander Kerfoot, na 1:1 pa je vmes za goste znižal Elias Pettersson.

Do gostujoče zmage s 3:1 je prišel tudi Edmonton proti Ottawi. Za Oilerse so po vodstvu domačih, v šesti minuti druge tretjine je bil natančen Jevgenij Dadonov, zadeli Leon Draisaitl, Tyler Ennis in Josh Archibald. Connor McDavidje prispeval podajo za zadnji zadetek in ostaja najboljši strelec lige s 27 točkami, Nemec Draisaitl je po golu in podaji drugi s 25.