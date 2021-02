Na kanadskem derbiju najslabši v ligi premagali najboljše

Toronto ima 24 točk, dve več kot naslednja najboljša ekipa Boston, ki ponoči svoje tekme proti New Jerseyju ni igrala, saj je bila preložena. Zmago Ottawi je prinesel Jevgenij Dadonov z golom v tretji minuti podaljška, pred tem pa je zadel tudi za izenačenje na 5:5 dobri dve minuti pred koncem rednega dela. Toronto, pri katerem je Auston Matthews zbral dva gola in podajo, je vodil že s 5:1.

Tampa Bay, ki je pri 21 točkah, je izgubila proti Floridi s 4:6. Slednja se ji je približala zgolj na točko, ima pa še tekmo v dobrem. St. Louis je z 0:1 izgubil na gostovanju v Arizoni in ostal pri 20 točkah, toliko jih imajo v ligi še Montreal, Carolina in Chicago. Slednji je po podaljšku s 3:2 v gosteh premagal Detroit, dva gola je prispeval Dominik Kubalik, vključno z zmagovitim v peti minuti dodatka. Carolina je s 7:3 odpravila Columbus, Brock McGinn je vpisal dva gola in dve podaji za zmagovalce, Teuvo Teravainen pa gol in tri podaje.