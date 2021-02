Florida z visoko zmago v Detroitu do drugega mesta v ligi NHL

Florida se je s 24 točkami zavihtela na vrh skupine Discover Central ter v ligi NHL zaostaja le še za ekipo Toronto Maple Leafs, ki ima na vrhu razpredelnice 28 točk. Detroit Red Wingsi na domačem ledu Little Caesars Arene niso bili kos razpoloženim panterjem, ki so že v prvi tretjini dosegli štiri gole.

Patric Hornqvist je bil uspešen dvakrat, Aleksander Barkov je bil odličen s tremi točkami, golom in dvema podajama, Keith Yandlepa je navdušil s tremi asistencami. Panthersi so vroči, zmagali so na petih od zadnjih šestih tekem. Zanesljiv je bil tudi vratar Chris Driedger s 30 obrambami. "Povsem smo jih nadigrali v prvi tretjini, kar se nam je bogato obrestovalo,"je bil navdušen Hornqvist: "Ko igramo tako, kot znamo, se lahko merimo z vsako ekipo, in ravno zdaj to delamo."

Detroitu ni pomagala niti menjava v vratih. Thomas Greiss, ki je dopustil štiri zadetke v 13 strelih Floride, je moral z ledene ploskve. Zamenjal ga je Jonathan Bernier, ki je nato ubranil 23 strelov. "Bili smo res zanič," je bil jasen trener Detroita Jeff Blashill.