Florida izkoristila spodrsljaja Washingtona in Tampe

Florida se je v hokejski ligi NHL z zmago s 4:1 proti Detroitu pridružila moštvom na vrhu razpredelnice. Tako kot Washington in Tampa Bay je doslej zbrala 50 točk. Junak tekme za tretjo zaporedno zmago Floride je bil Carter Verhaege, ki je dosegel dva gola.

Slabše se je odrezal Washington, ki je imel priložnost, da se sam zavihti na prvo mesto v ligi, a ekipa iz prestolnice ni našla načina za zmago v New Yorku. Rangersi so slavili s 5:2. Dolgo je celo kazalo na zmago Washingtona, ki je po petih minutah že vodil z 2:0. Do prve menjave strani so domači izid znižali, do preobrata pa je prišlo šele v zadnjem delu, ki ga je New York dobil s 4:0. Prvi igralec tekme v Madison Square Gardnu je bil Artemi Panarin z golom in dvema podajama.