Washington na zadnjih dveh tekmah dosegel 14 golov

Toronto je moral priznati premoč Calgaryju, pri katerem je po 36 sekundah podaljška zmagoviti zadetek dosegel Johnny Gaudreau.

Visoko zmago je vpisal Nashville, ki je Tampo Bay ugnal s 7:2, Viktor Arvidsson je dosegel dva gola in podajo, Roman Josi pa gol in dve podaji.

Sosedski obračun New Jerseyja in Rangerjev iz New Yorka so dobili slednji s 3:0, Boston je po kazenskih strelih s 3:2 premagal Buffalo, uspešna sta bila Charlie Coylein Jake DeBrusk. Dallas pa je po podaljšku izgubil proti Floridi, minuto in 51 sekund pred koncem je gol ob igralcu več dosegel Frank Vatrano. Florida je skupaj s Carolino in Tampo z 58 točkami na vrhu skupine Discover Central.

Anže Kopitar bo z Los Angelesom v noči na četrtek igral proti Vegasu.