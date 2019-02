Nič kaj kraljevsko: Kopitar in druščina poraženi še sedmič v nizu

Moštvo slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja je v ligi NHL doživelo nov poraz. V noči na nedeljo so kralji gostovali pri ekipi Florida Panthers in izgubili z 1 : 6. Anže Kopitarni bil udeležen pri edinem zadetku svoje ekipe, častni gol za ekipo iz Los Angelesa je dosegel Dustin Brown.

Za Los Angeles je bil ta poraz že sedmi zaporedni, ekipa pa ostaja trdno na zadnjem mestu zahodne konference. Naslednji dvoboj kalifornijsko zasedbo čaka v torek, ko bodo kralji gostovali pri Tampa Bay Lightning.

Liga NHL, izidi:

Buffalo Sabres- Washington Capitals 5:2

New York Rangers- New Jersey Devils 5:2

St. Louis Blues - Boston Bruins 2:1

Dallas Stars - Carolina Hurricanes 0:3

Florida Panthers- Los Angeles Kings6:1

Columbus Blue Jackets- San Jose Sharks 4:0

Nashville Predators - Colorado Avalanche 0:5

Toronto Maple Leafs- Montreal Canadiens 6:3

Philadelphia Flyers- Pittsburgh Penguins 4:3

Vancouver Canucks - New York Islanders 0:4

Edmonton Oilers- Anaheim Ducks 2:1