Nič kaj prijateljska tekma: generalko lige NHL zaznamovalo 312 kazenskih minut

Ekipe v hokejski ligi NHL hitijo z igranjem prijateljskih tekem pred začetkom uradnega dela sezone, ki starta sredi prihodnjega tedna. Pripravljalne tekme naj bi bile "prijateljsko" naravnane, saj na teh obračunih rezultat ni v ospredju, glavna agenda pa uigravanje moštva pred začetkom sezone. A na pripravljalnem obračunu med Tampo in Florido ni bilo nič kaj prijateljsko. Prvaki Florida Panthers so s 7:0 premagali Tampa Bay Lightning, tekmo pa je zaznamovalo kar 312 kazenskih minut oziroma skupno kar 65 kazni. Šlo je za "bitko za Florido" ...