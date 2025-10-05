Svetli način
Hokej

Nič kaj prijateljska tekma: generalko lige NHL zaznamovalo 312 kazenskih minut

Tampa, 05. 10. 2025 09.49 | Posodobljeno pred 21 minutami

Ekipe v hokejski ligi NHL hitijo z igranjem prijateljskih tekem pred začetkom uradnega dela sezone, ki starta sredi prihodnjega tedna. Pripravljalne tekme naj bi bile "prijateljsko" naravnane, saj na teh obračunih rezultat ni v ospredju, glavna agenda pa uigravanje moštva pred začetkom sezone. A na pripravljalnem obračunu med Tampo in Florido ni bilo nič kaj prijateljsko. Prvaki Florida Panthers so s 7:0 premagali Tampa Bay Lightning, tekmo pa je zaznamovalo kar 312 kazenskih minut oziroma skupno kar 65 kazni. Šlo je za "bitko za Florido" ...

Burno dogajanje je bilo v Sunrisu, kjer so prvaki Florida Panthers premagali Tampa Bay Lightning. Tekmo je zaznamovalo kar 312 kazenskih minut ... 

Na srečanju je bilo zaradi nevarnih naletov ali pretepov izključenih kar 13 igralcev. Tudi Niko Mikkola, strelec osmega gola za Florido, ki bi moral ledeno ploskev zapustiti pet minut pred tem, a je po zmedi med sodniki, ki so šele kasneje uvideli svojo zmoto, ostal na ledu.

Rekord lige NHL po številu kazenskih minut je sicer 419 na tekmi rednega dela med Philadelphio in Ottawo leta 2004.

