Nič kaj prijateljska tekma: generalko lige NHL zaznamovalo 312 kazenskih minut

Burno dogajanje je bilo v Sunrisu, kjer so prvaki Florida Panthers premagali Tampa Bay Lightning. Tekmo je zaznamovalo kar 312 kazenskih minut ...
Na srečanju je bilo zaradi nevarnih naletov ali pretepov izključenih kar 13 igralcev. Tudi Niko Mikkola, strelec osmega gola za Florido, ki bi moral ledeno ploskev zapustiti pet minut pred tem, a je po zmedi med sodniki, ki so šele kasneje uvideli svojo zmoto, ostal na ledu.
Rekord lige NHL po številu kazenskih minut je sicer 419 na tekmi rednega dela med Philadelphio in Ottawo leta 2004.
