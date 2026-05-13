'Nič ne bomo preračunavali, v vsako tekmo je treba iti na polno'

Eden najizkušenejših v naši izbrani vrsti Robert Sabolič je večkrat izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da so se mladi reprezentanti zelo hitro prilagodili novi realnosti in brez večjih težav prevzeli del odgovornosti na svoja ramena.
"Če so bili lani še pod velikim pritiskom zaradi prvega nastopa med elito, so letos bogatejši za to eno izkušnjo in se bodo zagotovo v določenih situacijah znali odzvati drugače, bolje," je prepričan 37-letni član ljubljanske Olimpije, za katerim je uspešna klubska sezona. "Delo v tej sezoni še ni končano. Vemo, kaj pomenijo nastopi v elitni diviziji svetovnega reprezentančnega hokeja. Ne glede na to, da smo že v mesecu maju, so naše misli povsem usmerjene k svetovnemu prvenstvu, kjer želimo doseči dober rezultat," samozavestno pravi Sabolič.
Za uvod v pvenstvo slovensko izbrano vrsto čaka obračun z (močno) spremenjeno češko reprezentanco. "To so tako kakovostne ekipe s širokim izborom hokejistov, da bi lahko sestavile tri popolnoma enakovredne zasedbe. Bodo trenutki, ko bomo trpeli, ampak tako je vsakič, ko igraš med elito. Tudi lani je bilo podobno, pa nam je na koncu uspelo obstati med najboljšimi. V vsako tekmo bo treba vstopiti z enako vnemo in vero v lastne zmožnosti," Sabolič razkrije enega od receptov za uspešno SP v Švici.
V Fribourgu si bodo tekme sledile druga za drugo. Tekme s Češko, Norveško, Slovaško, Švedsko, Kanado, Dansko in Italijo bodo pravi pokazatelj trenutno vrednosti slovenske vrste. "Tudi lani nam niso pripisovali velikih možnosti za obstanek. Verjamem, da bomo podobno ali pa še bolje kot lani znali odgovoriti na pritiske tekmecev, ki so vsi po vrsti izjemni. Menim, da imamo dovolj kakovosti za enakovredno borbo z vsemi. Na koncu pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," še dodaja Sabolič.
