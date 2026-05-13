'Nič ne bomo preračunavali, v vsako tekmo je treba iti na polno'

Eden najizkušenejših v naši izbrani vrsti Robert Sabolič je večkrat izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da so se mladi reprezentanti zelo hitro prilagodili novi realnosti in brez večjih težav prevzeli del odgovornosti na svoja ramena.

"Če so bili lani še pod velikim pritiskom zaradi prvega nastopa med elito, so letos bogatejši za to eno izkušnjo in se bodo zagotovo v določenih situacijah znali odzvati drugače, bolje," je prepričan 37-letni član ljubljanske Olimpije, za katerim je uspešna klubska sezona. "Delo v tej sezoni še ni končano. Vemo, kaj pomenijo nastopi v elitni diviziji svetovnega reprezentančnega hokeja. Ne glede na to, da smo že v mesecu maju, so naše misli povsem usmerjene k svetovnemu prvenstvu, kjer želimo doseči dober rezultat," samozavestno pravi Sabolič.