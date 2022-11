Nič več Boston, zdaj na vrhu lige kraljujejo vragi iz New Jerseyja

Vendar pa so rangerji bolje začeli tekmo in povedli z 2:0, preden so vragi pripravili preobrat. Jack Hughes in Michael McLeod sta zadela v drugi tretjini, Vitek Vaneček pa je zaustavil 35 strelov.

Jegor Šarangovič je k zmagi prispeval dva gola, med strelce za goste pa se je za tretjo zaporedno zmago vpisal tudi Tomaš Tatar. Prejšnji zmagoviti niz vragov je trajal kar 13 tekem. New Jersey je dobil tudi deset zaporednih tekem na gostovanjih in ima vse od začetka sezone le en poraz. "Ostali smo pri svoji igri. Na klopi je bilo čutiti mirnost kljub zaostanku," je dejal trener vragov Lindy Ruff o zgodnjem zaostanku svoje ekipe. "Vse, kar sem rekel na klopi, je bilo: 'Dajmo doseči naslednji gol in vrnili se bomo v igro. In to nam je tudi uspelo'."