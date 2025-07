Nick Bonino zapušča Olimpijo in se vrača v Ligo NHL

Nick Bonino je v zeleno-belem dresu odigral 22 tekem in dosegel 17 točk, izkazal pa se je tudi kot odličen vodja in mentor mladim soigralcem. Aprila je sodelovanje Olimpijo podaljšal tudi za sezono 2025/26, a pred kratkim dobil ponudbo Pittsburgha, kjer ga vidijo v vlogi pomočnika trenerja.

"Dobil sem edinstveno priložnost, da postanem pomočnik trenerja pri Pittsburgh Penguins, zato se poslavljam od igranja profesionalnega hokeja. Odločitev ni bila lahka, saj smo se z družino v Ljubljani počutili odlično. Navijačem se zahvaljujem za izjemno toplo dobrodošlico in podporo skozi celotno sezono. Eden od trenutkov, ki se mi je zares vtisnil v spomin, je bil, ko smo osvojili naslov državnega prvaka in ga praznovali z navijači. Klub piše izjemno zgodbo in pred Olimpijo je svetla prihodnost, ki jo bom z veseljem spremljal," je povedal 37-letnik, ki ima za seboj več kot 800 tekem v Ligi NHL.

"Nickov klic me je seveda presenetil in sprožil mešane občutke. Izgubiti igralca kot je on ni lahko. Po drugi strani pa ga razumem in spoštujem njegovo odločitev, ki tudi zanj ni bila lahka. Tak klic ne pride pogosto in Nick, ki ima visoke trenerske ambicije, ga je enostavno moral sprejeti. Želimo mu vse dobro na nadaljnji poti. Še naprej ostal naš ambasador in pomagal klubu s svojim renomejem ter znanjem," je dodal predsednik kluba Anže Ulčar.