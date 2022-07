Ničuškin podaljšal pogodbo z aktualnim prvakom NHL

"Da se z Valom ( Valerijem Ničuškinom , op. p.) dogovorimo za dlje časa, je bila naša glavna prioriteta. Gre za velikega, močnega, hitrega in drznega igralca, ki ne spusti ploščka iz rok. On je velik razlog, zakaj smo sploh osvojili Stanleyjev pokal," je ob tem dejal legendarni Joe Sakic , ki v klubu opravlja funkcijo predsednika za športni del.

Minulo sezono je Valerij Ničuškin na 62 tekmah v severnoameriškem prvenstvu NHL dosegel 25 zadetkov in 27 podaj v rednem delu, v končnici pa je na 20 tekmah dodal še devet golov in šest podaj ter pomagal ekipi iz Colorada do prvega naslova v ligi NHL po letu 2001.

Malkin, ki bo konec meseca dopolnil 36 let, je vso svojo kariero v ligi NHL preživel pri pingvinih in jim pomagal do Stanleyjevega pokala v letih 2009, 2016 in 2017.

Pingvini so prejšnji teden podpisali šestletno pogodbo z branilcem Krisom Letangom, da ga ne bi izgubili kot prostega igralca.

V ključni menjavi pa so pri Ottawa Senators poslali vratarja Matta Murrayja in dva bodoča izbora na naboru NHL k Toronto Maple Leafs. Murray je z javorjevimi listi podpisal štiriletno pogodbo, vredno 25 milijonov dolarjev (24,9 milijona evrov).