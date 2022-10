Niederreiter mož odločitve v Pragi, Kopitarju podaja ob zmagi

Pred začetkom lige so moštva odigrala kar nekaj prijateljskih tekem. Hokejisti Los Angelesa so gostili rivale iz Anaheima za konec pripravljalnega obdobja in zmagali s 6:3. Anže Kopitar je prispeval podajo pri zadnjem golu Kraljev, ko je zadel Kevin Fiala. Hrušičan je v statistiko vpisal štiri strele na gol v slabih 19 minutah igre. V Severni Ameriki se bo sezona začela 11. oktobra, slovenski as Anže Kopitar pa se bo s Kralji na uvodu v sezono na domačem ledu pomeril z zasedbo iz Las Vegasa.