Nik Zupančič se vrača na klop Jesenic

V svoji dosedanji trenerski karieri je Nik Zupančič opravljal naloge pomočnika selektorja slovenske članske reprezentance in delo selektorja slovenske članske reprezentance, ki jo je popeljal tudi na zimske olimpijske igre. Ob vrnitvi v HDD SIJ Acroni Jesenice je povedal: "Vem, kako klub deluje in kakšno tradicijo ima hokej na Jesenicah. Kljub temu, da sem zadnjih nekaj let deloval v tujini, sem vedno spremljal dogajanja na domači hokejski sceni. Z osvojitvijo naslovov državnih in pokalnih prvakov je klub dokazal, da se igralci dobro razvijajo in napredujejo in delovati v takem okolju je meni kot trenerju izziv in hkrati odgovornost."