'Nobene evforije ni, saj nismo še nič naredili'

Tudi največji optimisti in najbolj zapriseženi navijači hokejske Olimpije bržkone niso pričakovali takšnega starta zmajev v razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu. Dve visoki zmagi, petnajst doseženih zadetkov in le trije prejeti so izkupiček, ki Ljubljančane vodi na vrh prvenstvene tabele lige ICE. As novi trener zelenih oklepnikov Ben Cooper je preveč previden in izkušen, da bi dovolj vstop evforije v slačilnico zmajev.

Ljubljanski hokejisti so novo sezono regionalnega tekmovanja začeli z dvema visokima zmagama. Potem ko so v petek za uvod kar z 8:1 premagali Dunaj, so danes tradicionalne tekmece z druge strani Karavank odpravili podobno prepričljivo, s 7:2. Hokejski zmaji so tako kot v petek tudi v nedeljo v nekaj uvodnih minutah pobudo še prepustili tekmecem. Beljačani so se pokazali za trše tekmece kot Dunajčani, več dela je imel tudi domači ljubljenec občinstva v vratih Lukaš Horak.

Olimpija je na začetku sezone zabeležila dve visoki domači zmagi. V Tivoliju se je proti Dunaju in Beljaku skupaj zbralo skoraj 3000 navijačev. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

A ga je opravil odlično, tudi ob prvi številčni prednosti gostov. "Na uvodu tekme z Beljakom smo imeli odličnega vratarja. Pri izidu 0:0 nas je ohranil v igri. Če bi prejeli kakšen gol, bi se lahko dvoboj drugače obrnil," je v pogovoru za 24ur.com dejal strateg Olimpije Ben Cooper.

"Zadovoljen s predstavo z igralcem več na ledu in tudi branili smo se dobro, ko smo imeli igralca manj. Naš sistem igre temelji na tem, da z agresivnim pristopom izčrpamo tekmeca in ga v drugi polovici tekme nadigramo. Zdaj še ni čas, da pogledamo na lestvico. Odigrali smo šele dva kroga. Nasprotniki bodo analizirali naš sistem, čakajo nas težje tekme," je še dejal 48-letni strokovnjak, ki ne dovoli vstop prevelikega veselja, kaj šele evforije v slačilnico zelenih oklepnikov.

Ben Cooper in predsednik Olimpije Miha Butara FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Nič nismo še naredili. Sezona se sploh še ni začela. A je vseeno dobro vedeti in videti, da smo dobro delali v pripravljalnem obdobju in da smo pripravljeni na izzive," je še dejal Cooper, ki že v petek v Gradcu pričakuje precej težje delo. "Na generalki pred sezono smo gladko izgubili v Gradcu, čeprav smo odigrali dobro tekmo in bili najmanj enakovredni, a nismo uspeli zabiti gola. Upam, da smo se kaj naučili. Pričakujem drugačno tekmo od pripravljalne. Bo pa to gotovo zahtevno gostovanje," gleda naprej nekdanji pomočnik prvega trenerja pri serijskih prvakih iz Salzburga.