Noč domačih moštev, derbi metropolitanske skupine pripadel NY Rangersom

V severnoameriški hokejski ligi NHL so ekipe v pretekli noči odigrale šest tekem. Prav na vseh so zmagala domača moštva. Derbi metropolitanske skupine New York Rangers - New Jersey Devils je s 4:3 po podaljšku dobil New York. New Jersey je po drugem porazu po vrsti zapravil možnost, da bi prehitel Boston na vrhu razpredelnice lige NHL.

Niz 11 zmag ekipe New Jersey Devils v gosteh se je končal v Madison Square Gardnu, ko je Čeh Filip Chytil zadel po dveh minutah in 15 sekundah podaljška za zmago New Yorka. "To je bila res napeta tekma," je dejal hokejist vragov Nico Hischier. "Bilo je tesno do konca. A zdaj ni časa za paniko. Ponovno se moramo zbrati, jutri pa je nova tekma. To je tisto, na kar se moramo zdaj osredotočiti." Tudi hokejisti Montreal Canadiens so bili v kanadskem derbiju doma po kazenskih strelih boljši od Calgary Flames z 2:1. V Montrealu hvalijo domačega vratarja Jaka Allena, ki je zbral 34 obramb, v drugi tretjini kar 17, bil pa je tudi zanesljiv pri obrambah med izvajanjem kazenskih strelov. Zasedba Pittsburgh Penguins, ki je nazadnje Stanleyjev pokal osvojila v letih 2016 in 2017, je z enakim izidom 2:1, a po rednem delu, ugnala Dallas Stars. Domači junak je bil Rus Jevgenij Malkin, ki je plošček pospravil v mrežo 35 sekund pred koncem tekme za šesto zaporedno zmago pingvinov v PPG Paints Areni. Hokejisti Ottawa Senators so s 3:0 premagali Anaheim Ducks. Domači vratar Cam Talbot, ki je še v minuli sezoni branil za Minnesoto, je zaklenil vrata in prvič, od kar se je pridružil Ottawi, na tekmi ni dovolil niti enega zadetka. Ekipa Minnesota Wild pa je bila z 2:1 boljša od Edmonton Oilers. Minnesota je zaustavila napadalca Edmontona Connorja McDavida, ki se prvič po nizu sedmih tekem po vrsti, ko je dosegel vsaj en gol, ni uvrstil na seznam strelcev. Je pa McDavid tudi na deveti tekmi po vrsti iztržil vsaj točko. Asistiral je pri edinem zadetku gostujočih naftarjev. Petindvajsetletni kapetan Edmontona s 55 točkami, 25 goli in 30 asistencami, ostaja na vrhu strelcev lige v tej sezoni. Prvaki iz 2019 St. Louis Blues so po podaljšku z 1:0 premagali Nashville Predators. Edini zadetek je v tretji minuti podaljška dosegel Brayden Schenn. Liga NHL, izidi:

Montreal Canadiens - Calgary Flames 2:1 (kazenski streli)

Pittsburgh Penguins - Dallas Stars 2:1

New York Rangers - New Jersey Devils 4:3 (podaljšek)

Ottawa Senators - Anaheim Ducks 3:0

Minnesota Wild - Edmonton Oilers 2:1

St. Louis Blues - Nashville Predators 1:0 (podaljšek)