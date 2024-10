Nora tekma s 15 goli: Kopitarjevi kralji znova izgubili po podaljšku

Začetek je bil sicer po okusu gostov. Kevin Fiala in Trevor Lewis sta že do devete minute poskrbela za 2:0, pri prvem golu je podal Anže Kopitar . A je že pred koncem prve tretjine za domače znižal Jake Sanderson .

V nadaljevanju je najprej Los Angeles sicer dosegel še en gol, ki pa so ga po sodniškem ogledu posnetka zaradi oviranja vratarja razveljavili. Le nekaj minut zatem je Los Angeles dosegel še regularen gol, tokrat je bil strelec Adrian Kempe, podajalec pa Kopitar.

A to je bil šele začetek divjega plesa na ledu in festivala golov. Samo v tej tretjini so kralji še vodili za dva gola, tudi z 2:4, ter nazadnje s 4:5, pri tem golu Fiale je zadnjič na tekmi podal Kopitar.

Toda Ottawa se je vračala, izkoriščala nezbrano igro tekmecev in napake v obrambi. Zack McEwen je izenačil na 5:5 v 48. minuti in napovedal še bolj zanimivo zadnjo tretjino.

Ta nato ni bila zadnji del tekme, saj sta ekipi šli še v podaljšek. Še pred tem pa je za zadnje vodstvo kalifornijske ekipe za 5:6 zadel Alex Laferriere. Je pa potem Ottawa spet učinkovito odgovorila, najprej izenačila in z golom Josha Norrisa v 50. minuti sploh prvič na tekmi povedla (7:6). Tako so bili v končnici kralji tisti, ki so lovili tekmece, ujeli pa so jih z golom Tannerja Jeannota v 55. minuti.