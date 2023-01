Nov dan, nova zmaga za Kopitarja in Kralje

Tokrat so se poleg Adriana Kempeja, ki je po podajah Anžeta Kopitarja in Quintona Byfielda domačo ekipo popeljal v vodstvo, med strelce za Kralje vpisali še Byfield s svojim prvim golom v sezoni, Gabriel Vilardi in Drew Doughty.

Kralji so ta čas na tretjem mestu zahodne konference za vodilnimi Dallas Starsi in Vegas Golden Knightsi. Vse tri ekipe imajo sicer enako število točk, to je 56 , vendar so kralji odigrali več tekem.