Nov mejnik za velikega Kralja Kopitarja

Hrušičan je postal šesti evropski igralec v ligi NHL z vsaj 800 podajami v ligi NHL. Za ta mejnik je potreboval 1384 tekem, v tej kategoriji pa se je pridružil legendarnim hokejistom Jaromirju Jagru , Stanu Mikiti , Nicklasu Lidströmu , Henriku Sedanu in Jevgeniju Malkinu .

Ob Kopitarju sta zadetek in podajo za Los Angeles dosegla tudi Fiala in Adrian Kempe. Slovenec je svoj gol dosegel v 32. minuti za vodstvo s 4:0.

Kralji so si pot do zmage utrli z dvema zadetkoma v prvi tretjini. Vegas je prvič odgovoril po Kopitarjevem zadetku v 35. minuti, a so nato domačini dosegli še dva zadetka v prvi polovici zadnje tretjine za največje vodstvo na tekmi s 6:1.

Za končnih 6:3 je v 52. in 58. minuti zadetka za Vegas dosegel Pavel Dorofejev.

Vratar Los Angelesa Darcy Kuemper je zbral 23 obramb.