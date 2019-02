Nov poraz: Kopitarjevi Kralji tonejo vse globlje

Za goste iz Kalifornije je Michael Amadio dosegel edini zadetek, vratar Jonathan Quick pa je ubranil 27 strelov, pri obeh akcijah, ko je moral po plošček v mrežo, pa je z golom in podajo pri Nashvillu sodeloval Roman Josi.

Liga NHL, izidi:

Nashville Predators - Los Angeles Kings 2 : 1

(Anže Kopitar dva strela v 22 minutah igre za Los Angeles Kings)



Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 2 : 3



Florida Panthers - Carolina Hurricanes 3 : 4



New Jersey Devils - Ottawa Senators 4 : 0



New York Rangers - Minnesota Wild 1 : 4



Pittsburgh Penguins - San Jose Sharks 0 : 4



Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 5 : 1



Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 2 : 1 (po kazenskih strelih)



Dallas Stars - St. Louis Blues 5 : 2



Edmonton Oilers- New York Islanders 4 : 3 (po podaljšku)



Vancouver Canucks - Arizona Coyotes 2 : 3 (po podaljšku)