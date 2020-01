Nov poraz Kopitarjevih kraljev

Gostje so z zadetkomaRocca Grimaldijain Ryana Johansena v prvem delu povedli, domačim je v srednji tretjini upanje vrnil Alex Iafallo. Yakov Trenin in Craigh Smith pa sta v 50. in 52. minuti zadela v razmaku 69 sekund in gostom priigrala visoko zmago. Vodilna ekipa lige ostaja Washington. Boston na vzhodu zaostaja dve točki, danes pa je doma izgubil z Edmontonom z 1:4. Na zahodu vodi St. Louis, ki je tako kot Boston zbral 59 točk, danes pa je s 5:4 izgubil po podaljšku v Las Vegasu.

Kopitarjevi kralji so na zahodu predzadnji in za osmim mestom, ki vodi v končnico, zdaj zaostajajo za 10 točk.

Po prostem večeru v Los Angeles prihaja Columbus.



Izidi:

Boston Bruins -Edmonton Oilers 1:4

Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 2:3

Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:2

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 3:2 (podaljšek)

Vegas Golden Knights- St. Louis Blues 5:4 (podaljšek)

Toronto Maple Leafs- New York Islanders 3:0

Montreal Canadiens -Pittsburgh Penguins 2:3 (podaljšek)

Ottawa Senators -Tampa Bay Lightning 3:5

New Jersey Devils - Colorado Avalanche 2:5

Arizona Coyotes- Philadelphia Flyers 6:2

Vancouver Canucks - New York Rangers 2:1

Los Angeles Kings - Nashville Predators 1:4