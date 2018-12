Nov poraz kraljev na gostovanju

Tekma se je začela precej obetavno za zadnjeuvrščeno ekipo lige NHL, ki nikakor ne najde izhoda iz krize. Dustin Brown je v četrti minuti zadel za vodstvo z 1 : 0. A je bilo vodstvo bolj kratkega daha. Že v nadaljevanju so domači modri jopiči najprej izenačili in nato do konca prve tretjine povišali na 2 : 1. Do konca druge tretjine je bilo že vsega konec.

Za Columbus so zadeli Lukaš Sedlak, Artemi Panarin se je podpisal pod dva, Josh Anderson pa je postavil končni izid.

Vratar Columbusa je zaustavil 29 strelov razglašenih kraljev, ki jih pesti precejšnja neučinkovitost v končnici napada, gostujoči vratar Jonathan Quick pa je zbral 37 obramb.

Naslednja tekma čaka Los Angeles v soboto v Pittsburghu.



Izidi:

Buffalo Sabres- Arizona Coyotes 3 : 1

Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings 4 : 1

Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 6 : 4

Tampa Bay Lightning- Toronto Maple Leafs 4 : 1

Nashville Predators- Vancouver Canucks 4 : 3 (podaljšek)

Minnesota Wild- Florida Panthers 5 : 1

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 5 : 4 (podaljšek)

San Jose Sharks - Dallas Stars 3 : 2