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Hokej

Nova okrepitev v zmajevem hokejskem gnezdu

Ljubljana, 13. 07. 2026 14.18 pred 27 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Četrta tekma: Olimpija – Pustertal

Chris Douglas je nova okrepitev ljubljanske Olimpije. Kot so sporočili iz tabora hokejskih zmajev, 26-letni Kanadčan v slovensko prestolnico prihaja po izjemno uspešnem nastopanju v dresu univerze British Columbia. Po koncu univerzitetne sezone si je z dobrimi predstavami prislužil tudi vpoklic v moštvo Rochester Americans v ligi AHL. V zadnji sezoni je na 28 tekmah dosegel 16 golov in 19 asistenc ter bil najboljši strelec svoje ekipe.

Ben Cooper ostaja na klopi Olimpije.
Ben Cooper ostaja na klopi Olimpije.
FOTO: Luka Kotnik

Chris Douglas je za moštvo Thunderbirds igral pet sezon. Štiri sezone je nosil kapetanski trak, ki si ga je prislužil z napadalno učinkovitostjo, odgovorno igro brez ploščka, fizično prisotnostjo in zanesljivo igro v obrambnih nalogah, predvsem pa zaradi vodstvenih odlik in odličnega karakterja, so zapisali pri Olimpiji.

V zadnji sezoni je na 28 tekmah zbral 16 zadetkov in 19 asistenc za 35 točk, bil najboljši strelec ekipe in tretji najučinkovitejši igralec moštva. Za svoje predstave si je po koncu univerzitetne sezone prislužil tudi vpoklic v podružnično ekipo Buffalo Sabres v ligi AHL.

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"Iskali smo hokejista za zelo specifično vlogo v tretjem napadu. Želeli smo igralca, ki je popolnoma predan svoji vlogi in nalogi v ekipi, hkrati pa igra z desno palico, s čimer smo uravnotežili to razmerje v ekipi. Chris je obrambno zelo odgovoren igralec, ki zna prispevati tudi v napadu," je o novi okrepitvi dejal direktor HK Olimpija Anže Ulčar.

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"Odlikujejo ga fizična igra in dobra prisotnost pred golom tekmeca. Je mlad, lačen napredka in trdega dela, zato se veselimo njegovega prihoda," je dodal.

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