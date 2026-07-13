Nova okrepitev v zmajevem hokejskem gnezdu

Chris Douglas je za moštvo Thunderbirds igral pet sezon. Štiri sezone je nosil kapetanski trak, ki si ga je prislužil z napadalno učinkovitostjo, odgovorno igro brez ploščka, fizično prisotnostjo in zanesljivo igro v obrambnih nalogah, predvsem pa zaradi vodstvenih odlik in odličnega karakterja, so zapisali pri Olimpiji.

V zadnji sezoni je na 28 tekmah zbral 16 zadetkov in 19 asistenc za 35 točk, bil najboljši strelec ekipe in tretji najučinkovitejši igralec moštva. Za svoje predstave si je po koncu univerzitetne sezone prislužil tudi vpoklic v podružnično ekipo Buffalo Sabres v ligi AHL.