Nova velika zmaga hokejistov Olimpije na Dunaju

Ljubljanski hokejisti so ob prelomu leta v odlični formi. Na Dunaju so dosegli že četrto zaporedno zmago, od božičnih praznikov pa imajo ob petih zmagah še točko s težkega gostovanja pri Salzburgu. Vse te točke so jih dodobra utrdile na robu deseterice, ki še omogoča nadaljevanje sezone v kvalifikacijah za končnico. Prav današnji tekmec z Dunaja je bil najbližji zasledovalec Ljubljančanov, toda po novem po porazu na domačem ledu za rešilnim desetim mestom zaostaja že 12 točk. Ljubljančani pa so na lestvici danes prehiteli Vorarlberg in so zdaj deveti.

Zeleno-beli so do uspeha prišli na podoben način kot že na nekaj zadnjih tekmah, ko so v drugi tretjini silovito pritisnili in v nekaj minutah poskrbeli za preobrat ali dovolj veliko prednost. Danes so sicer v uvodni tretjini povedli, ko je bil podajalec pri zadetku Aljaža Predana tudi Bine Mašič, zadnja okrepitev ljubljanskega kluba. A so potem domači do prvega odmora dvakrat premagali vratarja Lukaša Horaka in tako domačim navijačem vzbudili nekaj upov na zmago, ki so jo Dunajčani nujno potrebovali za približanje končnici.