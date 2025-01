Nova zmaga Dallasa, tokrat proti Vegasu

Na drugih tekmah hokejisti Chicago Blackhawks na domačem ledu dvorane United Centra niso bili kos gostom s Floride, Tampa Bay Lightning, ki so slavili s 4:3 po podaljšku. Odločilni zadetek je prispeval Nikita Kučerov , ki je dosegel gol ob igralcu več 58 sekund po koncu rednega dela tekme in imel dve podaji.

Las Vegas s 64 točkami sicer ostaja na vrhu pacifiške skupine. Le točko manj ima na drugem mestu Edmonton, Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki so imeli prost večer in bodo znova igrali v noči na nedeljo proti Columbusu, pa so tretji s 57 točkami.

Kučerov je svoj točkovni niz podaljšal na 11 tekem (šest golov, 13 podaj). Postal je drugi igralec v zgodovini Tampe Baya s 100 tekmami za tri točke, pridružil se je Stevenu Stamkosu (103 tekme). Pred tem je Jake Guentzel izenačil na 3:3 prav tako ob moštveni premoči 42 sekund pred koncem tretje tretjine za Lightning. Ti so v zadnji tretjini strelsko premagali Blackhawkse s 17:1 in se odlično vrnili po zaostanku 1:3.

"Ta zmaga je ogromna," je dejal Guentzel. "Nikoli ne želiš biti na tleh. V tretjem delu smo se vrnili. To je bila naša najboljša tretjina. Takšna vrnitev v tretji tretjini pove veliko o ekipi," je dodal. Brock Nelson je z golom in asistenco pomagal ekipi New York Islanders premagati Philadelphio Flyers s 3:1 v UBS Areni. Zadela sta tudi Anthony Duclair in Bo Horvat, Kyle Palmieri pa je prispeval dve podaji za otočane, ki so dobili tri zaporedne tekme in šest od osmih. Ilja Sorokin je zbral 29 obramb.