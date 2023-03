Nova zmaga Kingsov po novem golu odličnega Kopitarja

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma s 4:1 premagali Columbus Blue Jacketse. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v 17 minutah in 45 sekundah na ledu zadel gol. Povišal je vodstvo na 2:0 v osmi minuti druge tretjine, v kateri so domači za 40. zmago v sezoni dosegli vse štiri gole.

Kanadčan Drew Doughty je gostitelje povedel v vodstvo v peti minuti drugega dela. Na 3:0 je sredi 13. minute povišal Šved Viktor Arvidsson, rojak slednjega, Carl Grundstrom, pa na 4:0 po samostojni akciji le dobro minuto pozneje. Rus Kirill Marčenko je edini premagal domačega čuvaja mreže Pheonixa Copleyja (30 obramb) v zadnji tretjini. Kralji so slavili še sedmič na zadnjih osmih tekmah, na vseh pa so dosegli vsaj točko. S tem sedaj le točko zaostajajo za vodilno ekipo pacifiške skupine Vegas Golden Knights, ki je z 2:7 izgubila proti Calgary Flamesom. Izidi: Ottawa Senators - Colorado Avalanche 4:5 Florida Panthers - Montreal Canadiens 9:5 New York Rangers - Pittsburgh Penguins 4:2 New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning 3:4 (kazenski streli) Winnipeg Jets - Boston Bruins 0:3 Nashville Predators - Chicago Blackhawks 1:2 Edmonton Oilers - Dallas Stars 4:1 Vegas Golden Knights - Calgary Flames 2:7 Arizona Coyotes - Vancouver Canucks 3:2 Los Angeles Kings - Columbus Blue Jackets 4:1 (Anže Kopitar dosegel en zadetek v 17:45 minute na ledu za LA Kings) San Jose Sharks - Seattle Kraken 1:2 (podaljšek)