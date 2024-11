Nova zmaga ledenih zmajev, tokrat je padel Innsbruck

Tako kot večji del petkove tekme tudi danes zeleno-beli (začasno pa zaradi sodelovanja z društvom Onkoman in zaradi osveščanja o raku) niso blesteli, a so še enkrat dobili tri točke. Danes jih je rešil odličen drugi del druge tretjine, ko so po zaostanku prišli do popolnega preobrata.

Ljubljanski hokejisti so serijo štirih domačih tekem v sedmih dneh končali z drugo zmago. Potem ko so v petek premagali zadnji Vorarlberg, so dan pozneje z enakim izidom 4:2 odpravili še eno ekipo z dna lestvice, Innsbruck, ter začasno skočili na tretje mesto s 27 točkami.

A gostje so bili borbeni in vztrajni, vratar Lukaš Horak je nekajkrat dobro posredoval in reševal domače, a je Innsbruck vendarle najprej izenačil, le minuto in 40 sekund pozneje pa v 24. tudi povedel.

Zmaji so našli odgovor, bili pa so tudi zelo učinkoviti. V razmaku le minute in 44 sekund so namreč med 33. in 35. minuto dosegli kar tri gole, zrežirali popoln preobrat in si zagotovili tri točke.

Začel je Marcel Mahkovec, ko je izkoristil "power-play", ta element igre sicer ljubljanski zasedbi to sezono povzroča veliko težav. Nato je sledil protinapad, po katerem je bil natančen Miha Zajc, za tretji zaporedni gol pa je nato nezbrane goste kaznoval še Nik Simšič.

V zadnjem delu so domači tekmo rutinsko pripeljali do konca, v zadnjih dveh minutah pa so si gostje privoščili izključitev, tako da niti niso mogli poskusiti brez vratarja.

Po reprezentančnem premoru - naslednji teden bo Slovenija igrala na turnirju v Budimpešti - bodo Ljubljančani dokončali serijo petih domačih tekem, 17. novembra v Tivoli prihaja celovški KAC.