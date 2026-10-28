Nova zmaga ljubljanskih hokejistov

Gostitelji so bili zmajem enakovredni le v prvi tretjini, ki so jo dobili z izidom 1:0, ko je mrežo vratarja Žana Usa zatresel Latvijec Kristaps Skrastinš. Olimpija je v drugi tretjini izrazito prevladovala na ledu. Nagrada za to je prišla v 36. minuti, ko je po podajah Aljoše Crnovića in Zacha Boychuka v polno meril Marcel Mahkovec.

Še pred koncem drugega dela srečanja je Olimpija vodila z 2:1. Tokrat je bil Mahkovec skupaj z Janom Urbasom v vlogi podajalca, medtem ko se je z natančnim strelom v 40. minuti izkazal branilec Rožle Bohinc. Vse bolj je postajalo jasno, da se domačim hokejistom, ki na lestvici razširjenega avstrijskega prvenstva zasedajo zadnje, 14. mesto in so še brez zmage, ne piše nič dobrega. To se je potrdilo v 41. minuti, ko so Ljubljančani v razmaku 23 sekund dosegli kar dva zadetka.

Hokejisti Olimpije FOTO: ICEHL

Najprej se je med strelce po daljši odsotnosti zaradi poškodbe vpisal Bine Mašič, ki sta mu pri zadetku podala Boychuk in Terrence James Brennan, nato pa je v naslednjem napadu na 4:1 po podajah Joshue Lawrencea in Marlyja Quincea povišal Nathanael Halbert. Gostje so prednost rutinirano držali vse do konca srečanja, ko je mrežo domačinov v 57. minuti načel še Lawrence, pri čemer sta mu podala Nicolai Meyer in Quince. Ljubljančane naslednja tekma čaka v petek, ko bodo v Tivoliju gostili Dunaj, v nedeljo pa bodo odpotovali na gostovanje v Milano.