Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Nova zmaga ljubljanskih hokejistov

Feldkirch, 28. 10. 2026 21.56 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Olimpija - Dunaj

Hokejisti Olimpije so v 16. krogu lige ICE v gosteh premagali Pioneers Vorarlberg s 5:1 (0:1, 2:0, 3:0). Ljubljanska ekipa je po nedeljski zmagi nad Milanom s 5:4 tokrat pokazala dominantno predstavo tudi na gostujočem ledu. Za Ljubljančane je bila to deveta zmaga v rednem delu v razširjenem avstrijskem prvenstvu.

Gostitelji so bili zmajem enakovredni le v prvi tretjini, ki so jo dobili z izidom 1:0, ko je mrežo vratarja Žana Usa zatresel Latvijec Kristaps Skrastinš. Olimpija je v drugi tretjini izrazito prevladovala na ledu. Nagrada za to je prišla v 36. minuti, ko je po podajah Aljoše Crnovića in Zacha Boychuka v polno meril Marcel Mahkovec.

Še pred koncem drugega dela srečanja je Olimpija vodila z 2:1. Tokrat je bil Mahkovec skupaj z Janom Urbasom v vlogi podajalca, medtem ko se je z natančnim strelom v 40. minuti izkazal branilec Rožle Bohinc.

Vse bolj je postajalo jasno, da se domačim hokejistom, ki na lestvici razširjenega avstrijskega prvenstva zasedajo zadnje, 14. mesto in so še brez zmage, ne piše nič dobrega. To se je potrdilo v 41. minuti, ko so Ljubljančani v razmaku 23 sekund dosegli kar dva zadetka.

Hokejisti Olimpije
Hokejisti Olimpije
FOTO: ICEHL

Najprej se je med strelce po daljši odsotnosti zaradi poškodbe vpisal Bine Mašič, ki sta mu pri zadetku podala Boychuk in Terrence James Brennan, nato pa je v naslednjem napadu na 4:1 po podajah Joshue Lawrencea in Marlyja Quincea povišal Nathanael Halbert. Gostje so prednost rutinirano držali vse do konca srečanja, ko je mrežo domačinov v 57. minuti načel še Lawrence, pri čemer sta mu podala Nicolai Meyer in Quince.

Ljubljančane naslednja tekma čaka v petek, ko bodo v Tivoliju gostili Dunaj, v nedeljo pa bodo odpotovali na gostovanje v Milano.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
hokej olimpija razširjeno avstrijsko prvenstvo

Poraz po petih zmagah v nizu: 'Nič nismo naredili narobe, plošček ni želel v gol'

24ur.com Dvojni program v Tivoliju: zmaji v lov na neposreden preboj v končnico
24ur.com Hokejisti Olimpije na uvodnih dveh tekmah dosegli kar 15 golov
24ur.com Brez gola ni zmage: zmaji tudi na drugi polfinalni tekmi poraženi
24ur.com Risi še enkrat premagali Madžare
24ur.com Gradec krvnike Olimpije odpravil z metlo
24ur.com Olimpija tekmecem nasula osem golov
24ur.com Hokejisti Olimpije po zmagi nad Pustertalom zasedli vrh lestvice
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
zadovoljna
Portal
Z globokim dekoltejem je zasenčila vse ostale
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
V vili so tekle solze: Lara se je poslovila od Otoka ljubezni
V vili so tekle solze: Lara se je poslovila od Otoka ljubezni
Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska
Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska
vizita
Portal
Vas skrbi herpes? Nova dognanja o vplivu virusa na možganske celice
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Med hujšanjem lahko pride do tega
Med hujšanjem lahko pride do tega
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
cekin
Portal
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
moskisvet
Portal
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Tito Slovenko zapustil zaradi druge, a se je pozneje želel vrniti: Ni mu dala druge priložnosti
Tito Slovenko zapustil zaradi druge, a se je pozneje želel vrniti: Ni mu dala druge priložnosti
Zvezdnik upal na preobrat, a sodišče je odločilo: 30 let zapora ostaja
Zvezdnik upal na preobrat, a sodišče je odločilo: 30 let zapora ostaja
dominvrt
Portal
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Tako iz ene trajnice dobite več novih
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
okusno
Portal
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Teh znakov pri nakupu živil ne spreglejte
Teh znakov pri nakupu živil ne spreglejte
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
voyo
Portal
Zadnji udarec
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022