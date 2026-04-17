Hokej

'Olimpijo sem podrobno spremljal iz Nemčije, odlično zgodbo peljejo'

Ljubljana, 17. 04. 2026 12.05 pred 14 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan Andraž Hočevar +1
Jan Urbas in Žiga Jeglič

Hokejskemu klubu Olimpija Ljubljana se je pridružil Žiga Jeglič, dolgoletni steber slovenske reprezentance in do nedavnega ključni nosilec igre pri Fischtown Pinguins. Nekdanji član Jesenic, ki je prve hokejske korake naredil na Bledu, bo skupaj z Janom Urbasom močno orožje zmajev v boju za najvišja mesta v ligi ICE. Ljubljančani želijo (najkasneje) v treh letih osvojiti laskavi pokal. V pravkar končani sezoni so obstali v polfinalu in s tem celo presegli postavljene cilje pred sezono.

Jan Urbas in Žiga Jeglič sta sinonim za hokejsko inteligenco in učinkovitost. V Bremerhavnu sta tvorila napadalni dvojec, ki je veljal za enega najučinkovitejših v najmočnejši nemški ligi DEL. "V vrste zmajev prinašata neprecenljive izkušnje, dokazane vodstvene sposobnosti ter zmagovalno miselnost, ki bo služila kot vzor in navdih celotnemu moštvu," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost. "Sklenitev sodelovanja z Janom in Žigo je del vizije in ambicij hokejskega kluba Olimpija Ljubljana, da naredi odločen korak proti vrhu mednarodne lige ICE."

Jan Urbas in Žiga Jeglič sta vrsto let blestela v kakovostni nemški ligi DEL.
FOTO: AP

Jeglič je svojo hokejsko pot začel na Bledu in od tam napredoval v najmočnejše lige v Evropi. V svoji bogati karieri je nastopal v ligi EBEL, švedski Allsvenskan, finski Liigi ter kar pet sezon v ruski ligi KHL. V sezoni 2013/14 je postal prvak DEL z ekipo Ingolstadta, kjer je v končnici prvenstva zbral izjemnih 15 točk.

Zadnjih šest sezon je igral za Fischtown Pinguins, kjer ga je krasila konsistentna učinkovitost s povprečjem 0,88 točke na tekmo. Jeglič velja za enega najbolj kreativnih napadalcev v slovenskem hokeju. Bil je nepogrešljiv član slovenske reprezentance in strelec zgodovinskega prvega zadetka Slovenije na olimpijskih igrah v Sočiju na tekmi proti Rusiji.

Žiga Jeglič
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

"Prihod Jana Urbasa in Žige Jegliča v Ljubljano ni le pomembna športna okrepitev. Gre tudi za strateški korak s katerim Hokejski klub Olimpija Ljubljana utrjuje močno slovensko jedro ekipe, ki temelji na vrhunski kakovosti, karakterju in ponosu slovenskega hokeja. Sporočilo je jasno. Z močno in prepoznavno slovensko identiteto, ki povezuje ekipo, navijače in širšo hokejsko skupnost klub popeljati na vrh lige ICE," dodajajo v uradnem sporočilu za javnost.

Za Jegliča bo naslednja sezona prva v zeleno-belem dresu, v predhodnici sedanje regionalne lige pa že ima izkušnje z jeseniško ekipo. Oba sta bila v zadnjem desetletju in pol tudi nepogrešljiva člana slovenske izbrane vrste, s katero sta nastopila na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah v Sočiju in Pjongčangu.

"Super se je vrniti. Vedno sem rekel, da je povsod lepo, ampak doma najlepše. Vesel sem, da sem doma in se veselim nove sezone," pa je dodal 37-letni Jeglič. "Pomembno je, da se ljudje vračajo na hokej, vsi se trudijo v slovenskem športu dobiti ljudi na tribune, tu pa se to tudi dogaja. Vzdušje na tekmah je super, vedno se nekaj dogaja. Ekipa je igrala super, tako da se je tudi s tega vidika lepo pridružiti tej zgodbi, ker je zapeljana zelo lepo," je še dodal novopečeni hokejski zmaj.

