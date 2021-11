Novinci iz Seattla očitno prebrodili 'začetno tremo'

"Gre zgolj za samozavest, za zaupanje. V ekipi imamo 12 fantov, ki lahko plošček vsak večer spravijo v mrežo, a doslej jim je manjkalo nekaj zaupanja in samozavesti," je po tekmi dejal Appleton , ki je dosegel prva zadetka v sezoni, potem ko je prvih 11 tekem izpustil zaradi poškodbe. Vratar Chris Driedger je zaustavil 32 strelov, Seattle pa je prvič prišel do druge zaporedne zmage v gosteh. Pri gostiteljih, ki so na domačem ledu izgubili že peto tekmo zaporedoma, je dvakrat zadel Jeff Skinner , Brett Murray je dodal gol in podajo, med strelce se je vpisal še Dylan Cozens , Kyle Okposo je zbral dve podaji, vratar Dustin Tokarski pa 25 obramb.

Brandon Tanev je k zmagi dodal gol in dve podaji, med strelce sta se vpisala še Carson Soucy in Jaden Schwartz , Yanni Gourde in Morgan Geekie pa sta vsak prispevala po dve podaji.

Najboljša ekipa zahodne konference, Calgary Flames, je prišla do nove zmage. Na krilih Mikaela Backlunda – ta je dosegel odločilni gol v sedmem krogu kazenskih strelov, vratar Jacob Markström pa je zapečatil zmago, ko je zaustavil zadnji poskus pingvina Brocka McGinna – je z 2:1 premagala Pittsburgh Penguins. Skupno je Markström za Plamene, ki imajo na zadnjih osmih tekmah izkupiček 6-1-1, zbral 21 obramb. Plameni bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na četrtek v Los Angelesu, ko bodo proti Kraljem Anžeta Kopitarja začeli niz štirih tekem v gosteh.

Hokejisti Montreal Canadiens so v domači dvorani z 1:2 izgubili proti Vancouver Canucks, pri katerih sta se med strelce vpisala Elias Pettersson in Conor Garland, vratar Thatcher Demko pa je ubranil 33 strelov. Winnipeg Jets so doma z 0:1 klonili proti najslabši ekipi zahodne konference, Arizona Coyotes, ki je slavila po zaslugi zelo razpoloženega vratarja. Karel Vejmelka je namreč ubranil kar 46 strelov in prvič v karieri v ligi NHL svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. "Zame je to res poseben mejnik. Celotno tekmo smo odigrali dobro, vsaka minuta je štela, fantje v polju so se res izkazali. Obramba je zaustavila veliko strelov in ima veliko zaslug za to zmago. Gre za timsko zmago, zato je res posebna," je po tekmi dejal Vejmelka.