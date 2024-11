Novinci v ligi slavili v Montrealu

Kanadski hokejist Jake DeBrusk je ob vrnitvi v Boston v dresu Vancouver Canucks dosegel gol z igralcem več in v ligi NHL popeljal goste do zmage z 2:0 nad domačimi kosmatinci. Izkazal se je tudi vratar Kevin Lankinen, ki je zbral 32 obramb, Vancouver pa na zahodu ostaja mesto pred Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Conor Garland je bil podajalec pri zadetku DeBruska in dodal gol na prazna vrata 13 sekund pred koncem tekme.