NY Islandersi slavili šestič zapored

Ob Calvinu Pickardu se je pri Naftarjih tokrat izkazal tudi Connor McDavid z golom in dvema podajama. Darnell Nurse je bil dvakrat natančen, Mattias Ekholm pa je dodal gol in podajo. Edmonton je na zadnjih osmih tekmah vpisal šest zmag. "V zadnjem času smo igrali veliko hokeja. To seveda ni izgovor, ampak šest tekem s potovanji od obale do obale je bilo naporno. Zato bomo zadovoljni z dvema točkama. Vzeli bomo pet od osmih točk na gostovanju, doma pa se bomo malo odpočili," je po zmagi dejal kapetan Edmontona McDavid.

V vratih Pingvinov je Tristan Jarry zbral 38 obramb, a Pittsburghova obramba še vedno ni v najboljšem stanju. Na zadnjih treh zaporednih porazih so prejeli 15 zadetkov, dosegli zgolj enega. Na zadnjih sedmih tekmah so šestkrat izgubili. Prav v vsakem od teh treh porazov so proti vratom tekmeca sprožili vsaj 39 strelov, a so zmogli le en zadetek iz 139 poskusov na gol. Edmonton je trenutno peto moštvo zahodne konference z 81 točkami. Na vrhu so Vancouver Canucksi (91), in sicer pred Dallas Starsi (89) ter Winnipeg Jetsi in moštvom Colorado Avalanche (oba po 85). Los Angeles Kingsi slovenskega asa Anžeta Kopitarja so sedmi na zahodu (75) in tretji v pacifiški skupini, kjer je Edmonton drugi.