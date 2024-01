NY Rangersi boljši od Washingtona, Detroit do zmage v Torontu

New York, 15. 01. 2024 09.09 | Posodobljeno pred 6 dnevi

Ponoči so v severnoameriški hokejski ligi NHL odigrali dve tekmi. Hokejisti moštva New York Rangers so na domačem ledu z 2:1 premagali Washington Capitalse, Detroit Red Wingsi pa so na gostovanju proti Toronto Maple Leafsom slavili s 4:2.

Vodilna ekipa metropolitanske skupine NY Rangers je prekinila niz štirih zaporednih porazov z domačo zmago nad Washingtonom. Za Rangerje sta zadela Artemij Panarin in Alexis Lafreniere. Igor Šesterkin je v vratih zbral 24 obramb. Za goste iz prestolnice je bil natančen T. J. Oshie, Charlie Lindgren pa je zaustavil 29 strelov. Vseeno je Washington doživel še četrti poraz na zadnjih šestih tekmah. V Vzhodni konferenci v vodstvu ostajajo Boston Bruinsi (59 točk), ki imajo tri točke več od Florida Panthersov in Rangerjev. Na četrtem mestu so Carolina Hurricanesi (53), ki bodo danes ob 21. uri po slovenskem času naslednji tekmec Los Angeles Kingsov in slovenskega asa Anžeta Kopitarja.

Detroit (49) je na šesti tekmi zapovrstjo dosegel vsaj točko, sicer pa peto zmago, in se je v atlantski skupini na četrtem mestu na točko zaostanka približal Torontu (50). Domači so še pred sklepno tretjino vodili z 2:1, v zadnji pa so gostje pripravili preobrat. Odločilni gol za 3:2 je 1:40 minute pred koncem dosegel Andrew Copp. Dylan Larkin je pri Detroitu vpisal gol in podajo, zadela sta še Daniel Sprong in Lucas Raymond. Ob tretjem zaporednem porazu Toronta sta bila natančna Pontus Holmberg in Mitchell Marner.

Na zahodu tako ni prišlo do sprememb, na vrhu ostaja zasedba Vancouver Canucks z 61 točkami. Za točko zaostajajo Winnipeg Jets, še točko manj ima Colorado Avalanche. Kralji so z 48 točkami sedmi na zahodu in tretji v pacifiški skupini. Liga NHL, izida:

New York Rangers – Washington Capitals 2:1

Toronto Maple Leafs – Detroit Red Wings 2:4